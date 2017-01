“A mí no va a venir Lugano a decirme cómo se maneja un gremio”

"Me llamó la atención que el 15 de agosto hubo elecciones en la Mutual y al mes empieza toda esta movida. Si no querían a la directiva tuvieron tiempo de sobra, tres años, para conformar una lista", dijo Saravia al programa 100% Deporte de la radio Sport 890.

A mediados de diciembre 590 jugadores del fútbol uruguayo firmaron una carta exigiendo la renuncia de la Comisión Directiva de la Mutual. Sobre eso Saravia dijo que le sorprendió que "dentro de los firmantes hay gente que está en la lista nuestra, como Richard Pellejero".

"Si no informás bien a tu compañero, te firma por cualquier cosa", afirmó.

Además puso en duda que los delegados y capitanes de los equipos y de la selección transmitieran la información de las reuniones a los planteles. "He hablado con jugadores y les pregunto: ¿el capitán al otro día se para en la mitad del vestuario y dice que se trató esto?", y los futbolistas contestan que no, según Saravia.

Sobre el comunicado de la Mutual que fue publicado únicamente en la web de Tenfield, Saravia expresó: "Eso ya está por escribano, se mandó a toda la prensa. Si a la hora que salió, la levantó primero Tenfield...".

Consultado sobre por qué no fue publicado en la web de la Mutual, contestó que no sabía.

Sobre Michael Etulain, uno de los jugadores que ha sido vocero del tema del lado de los jugadores, Saravia señaló: "¿Dónde hizo la carrera Etulain? ¿Cuántos años jugó acá en Uruguay? Ellos hablan... Jugó en Bolivia, en Argentina, creo que en Portugal, ¿cobró derechos de imagen en esos países? No cobran..."

También dijo que es "lógico" que los jugadores del medio local estén influenciados por los de la selección.

La Fundación Celeste: el inicio del conflicto

"Creo que los jugadores de la selección, no de ahora sino de hace seis o siete años, no vienen haciendo las cosas como las tienen que hacer. Por algo yo no viajé más con la selección", dijo Saravia.

Según él, los problemas empezaron en 2010, cuando Saravia propuso que dos días después del arribo desde Sudáfrica 2010 organizar un partido "y que la recaudación sea para el gremio". "Lugano rotundamente me dice que no. Dijeron que iban a hacer otra cosa y que el beneficiario iba a ser la Fundación Celeste", señaló.

Sobre la creación de la fundación, les dijo: "está mal lo que van a hacer. Si la fundación sale, tiene que salir del gremio, porque tiene 60 y pico de años y los jugadores pasan".

"Antes viajábamos con la selección, íbamos al mismo hotel, estábamos con ellos conversando, comaprtiendo un mate, y ahora no se notaba eso", señaló.

Los problemas con Lugano y Godín

"¿Lugano hace cuánto que no juega en la selección? En el último partido que jugó Uruguay acá estuve sentado con Godín y a mí no me dijo ni 'ay'", expresó Saravia.

El presidente de la Mutual explicó que anualmente vendían derechos a FIFPro por 320.000 dólares y a Tenfield por 225.000. Por partido la Mutual le daba 4.000 dólares en total al plantel de la selección.

"El jugador que no juega en el fútbol local y no juega en la selección, para mí no existe", afirmó. Luego agregó: "para mí no existe sobre el gremio nuestro".

"En América fui presidente cinco años, sé cómo se manejan los gremios. A mí no va a venir Lugano a decirme cómo se maneja un gremio", expresó.

Consultado sobre por qué no se comunica con Lugano, el presidente de la Mutual contestó: "él está empujando todo esto, ¿por qué lo tengo que llamar yo? Yo sé muchas cosas de él, por eso me quiere tirar para afuera. Tengo muchas cosas de él que ustedes ni idea, ni saben, ni se imaginan".

Según Saravia, el plan de los jugadores era poner a Sebastián Eguren como presidente de la Mutual.

"A mí de pesado no. Si hubieran presentado una lista en agosto, capaz que ni nos presentábamos", señaló Saravia, que preside la Mutual hace 13 años.