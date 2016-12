Los uruguayos conocen a sus rivales

El sorteo de la Libertadores realizado en Paraguay determinó que Wanderers se cruce con Universitario de Sucre de Bolivia en primera fase, que Cerro juegue en segunda fase ante Unión Española de Chile, que Peñarol tenga que enfrentar al Palmeiras, Wilsterman y un rival a determinar y que Nacional juegue ante el Chapecoense, Lanús y Zulia de Venzuela.

Estos son todos los grupos de la Libertadores 2017:

Fase 1:

Universitario de Sucre (BOL) vs Montevideo Wanderers (URU) (E1)

Deportes Municipal (PER) vs Independiente del Valle (ECU) (E2)

Deportivo Capiatá (PAR) vs Deportivo Táchira (VEN) (E3)

Fase 2:

Atlético Paranaense (BRA) vs Millonarios (COL) (C1)

Botafogo (BRA) vs Colo Colo (CHI) (C2)

Atlético Cerro (URU) vs Unión Española (CHI) (C3)

Carabobo (VEN) vs Junior de Barranquilla (COL) (C4)

Atlético Tucumán (ARG) vs El Nacional (ECU) (C5)

E1 (Univ de Sucre vs Mont Wanderers) vs The Strongest (BOL) (C6)

E2 (Independiente del Valle vs Municipal) vs Olimpia (PAR) (C7)

E3 (Capiatá vs Táchira) vs Universitario (PER) (C8)

Fase 3:

C1 vs C8

C2 vs C7

C3 vs C6

C4 vs C5

Fase de Grupos

Grupo 1:

Atlético Nacional (COL), Estudiantes de la Plata (ARG), Barcelona (ECU), GANADOR 2

Grupo 2:

Santos (BRA), Independiente de Santa Fe (COL), Sporting Cristal (PER), GANADOR 3

Grupo 3:

Ríver Plate (ARG), Emelec (ECU), Independiente Medellín (COL), Melgar (PER)

Grupo 4:

San Lorenzo de Almagro (ARG), Universidad Católica (CHI), Flamengo (BRA), GANADOR 1

Grupo 5:

Peñarol (URU), Palmeiras (BRA), Wilstermann (BOL), GANADOR 4

Grupo 6:

Atletico Mineiro (BRA), Libertad (PAR), Godoy Cruz (ARG), Sport Boys (BOL)

Grupo 7:

Nacional (URU), Chapecoense (BRA), Lanús (ARG), Zulia (VEN)

Grupo 8: Gremio (BRA), Guaraní (PAR), Zamora (VEN), Iquique (CHI)