Oferta de 68 millones por el fútbol uruguayo genera cada vez más dudas en AUF

La AUF le pidió al CEO de Euroméricas Sport Marketing, Gerardo Molina, que presente una estructuración del negocio sobre su intención de adquirir los derechos del fútbol uruguayo. Aunque no la descartan, los neutrales creen que la oferta no tiene seriedad.

La posibilidad de que una empresa, con respaldo de dos cadenas internacionales de peso, adquiriera los derechos de televisación del fútbol uruguayo generó una expectativa inusual en los últimos días.

Sin embargo con el paso de las horas, quienes han mantenido contacto con Molina tienen cada vez más dudas de que la propuesta sea seria. “A mí no me cierra por ningún lado”, dijo una fuente de la AUF. Aún así, los neutrales no la descartan y, de su lado, darán todos los pasos para ver hasta dónde es capaz de sostenerla el empresario argentino. “Si es real nos cambia la vida a todos. Pero por ahora no hay nada claro, cada día está más entreverada y la verdad es que parece un delirio”, agregó la fuente.

Este miércoles en la mañana, Molina estuvo reunido con el director de Deportes, Fernando Cáceres. Fuentes de la Secretaría dijeron a Contragolpe que se le explicó a Molina “por tratarse de un tema entre privados el Estado no interviene aunque sigue con atención lo que ocurra”. Aún así “insistieron con tener la reunión” y por tanto Cáceres lo recibió.

Por la tarde está agendada una reunión entre Molina y los neutrales de la AUF. Allí, se le pedirá al empresario argentino una estructuración del negocio, al menos para el primer año, y se le plantearán varios interrogantes respecto de la propuesta. “Para profundizar tenemos que hablar y preguntar”, dijo un neutral. Lo que no se le pedirá aún son los avales bancarios pero sí ciertas certezas sobre quiénes están detrás de la oferta.

Molina declaró en las últimas horas que la AUF le comunicó que se haría cargo de la rescisión del contrato con Tenfield. El neutral comentó a Contragolpe que lo que ellos dijeron fue que el tema de la rescisión, en caso de que se concrete la propuesta de Euroméricas, lo debe resolver la AUF.